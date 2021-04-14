Артура Халдарова приговорили к штрафу за незаконное пересечение границы

Учредитель ОсОО «Ала-ТВ» Артур Халдаров признан виновным по уголовному делу, связанному с продажей радиочастот. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

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Известно, что Военная прокуратура в 2020 году возбудила дело по факту продажи радиочастот. После допроса Артур Халдаров выехал в Казахстан.

«Его задержали в июне 2020-го, передали Военной прокуратуре КР. В отношении учредителя «Ала-ТВ» возбудили дело по фактам незаконного пересечения границы, а также коррупции по продаже радиочастот. Он сидел в СИЗО-1, а позже после заключения сделки со следствием Халдарова отпустили под домашний арест. В итоге приговором Первомайского районного суда Бишкека Артур Халдаров признан виновным по одному из дел. Он оштрафован на 220 тысяч сомов. Ожидается, что суд вынесет еще один приговор», — сообщили редакции.

Напомним, межведомственная следственная группа Военной прокуратуры и ГКНБ расследовала уголовное дело по факту коррупции в Госагентстве связи. В рамках дела признаны виновными и приговорены к штрафу экс-глава ведомства Наталья Черногубова, замглавы Госагентства информационных технологий и связи Максат Джылышбаев, а также экс-завотделом обороны правительства Азамат Араев. Они должны выплатить по 260 тысяч сомов.

По версии следствия, руководство госагентства в сговоре с сотовым оператором и сотрудниками ГКИТиС незаконно переоформило лицензию оператора. Это нанесло ущерб интересам государства.