17:20
USD 84.80
EUR 100.78
RUB 1.09
Происшествия

Уже пыталась сдать сына в приют. Нашлась мать потерявшегося двухлетнего малыша

Мать двухлетнего мальчика, которого вчера нашли во дворе одного из домов в 3-м микрорайоне Бишкека, связалась с милиционерами. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Октябрьского района столицы.

Читайте по теме
В 3-м микрорайоне столицы потерялся ребенок. Милиция ищет его родителей

По данным милиции, женщина предоставила правоохранителям свидетельство о рождении ребенка. 

22-летняя М. С. рассказала, что живет в Чуйской области, а в 3-м микрорайоне Бишкека они гостили у родственников. Выйдя из дома, ее второму ребенку, дочери, стало плохо. Она попросила постоять двухлетнего ребенка и отошла.

Сейчас М. С. находится в акимиате Октябрьского района, с ней ведут разъяснительную работу сотрудники управления социального развития отдела поддержки семьи и детей. После они поедут в дом малютки, где находится ребенок.

В ходе следствия установили, что вчера в 15.00 мать мальчика уже приходила в Центр реабилитации детей и семьи (дом малютки) и попросила оставить ребенка у них из-за финансовых трудностей.

Теперь, чтобы забрать своего сына, мать должна предоставить пакет документов, установленных законом.

Ранее сотрудники милиции Октябрьского района столицы просили помочь с поиском родителей ребенка, которого вчера вечером нашли на детской площадке в 3-м микрорайоне Бишкека.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/189956/
просмотров: 584
Версия для печати
Материалы по теме
В 3-м микрорайоне столицы потерялся ребенок. Милиция ищет его родителей
Внимание, розыск! В Сокулукском районе пропала 17-летняя Рахат Тыныбекова
Внимание, розыск! В Бишкеке пропала 16-летняя Назик Уланова
Внимание, розыск! В Бишкеке пропала 14-летняя Феруза Сыдыкова
Внимание, розыск! В Бишкеке без вести пропала 15-летняя Айбийке Мамбеталиева
Внимание, розыск! В селе Кум-Арык пропал 15-летний Адилет Данияров
Внимание, розыск! В Лебединовке пропала 40-летняя Наталья Худякова
В России задержали кыргызстанцев, объявленных в межгосударственный розыск
В Кыргызстане снижается заболеваемость детей вирусными инфекциями и пневмонией
Нападение собаки на ребенка. Милиция ищет хозяина животного
Популярные новости
Жительница Иссык-Куля уехала от&nbsp;мужа. Ее&nbsp;нашли и&nbsp;вернули семье супруга Жительница Иссык-Куля уехала от мужа. Ее нашли и вернули семье супруга
В&nbsp;Оше девушка сбежала и&nbsp;вышла замуж. Ее&nbsp;нашли в&nbsp;Сокулукском районе В Оше девушка сбежала и вышла замуж. Ее нашли в Сокулукском районе
Убийство Айзады. МВД выясняет, кто распространил фото тел девушки и&nbsp;похитителя Убийство Айзады. МВД выясняет, кто распространил фото тел девушки и похитителя
Кубанычбек Жумалиев отдал государству 1&nbsp;миллиард сомов. Его отпустили Кубанычбек Жумалиев отдал государству 1 миллиард сомов. Его отпустили
Бизнес
Приложение RSK24: банковские услуги в&nbsp;вашем телефоне Приложение RSK24: банковские услуги в вашем телефоне
ОАО &laquo;Кыргызнефтегаз&raquo; перевозит нефть на&nbsp;собственный завод в&nbsp;Джалал-Абаде ОАО «Кыргызнефтегаз» перевозит нефть на собственный завод в Джалал-Абаде
Онлайн-календарь Орозо в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Онлайн-календарь Орозо в приложении «Мой О!»
Опять удаленка. Подключайте льготный тариф вашим ученикам Опять удаленка. Подключайте льготный тариф вашим ученикам
13 апреля, вторник
17:17
В Сокулукском районе угнали машину, в которой лежали 70 тысяч сомов В Сокулукском районе угнали машину, в которой лежали 70...
16:59
Уже пыталась сдать сына в приют. Нашлась мать потерявшегося двухлетнего малыша
16:49
Мэрия Бишкека переводит котельные школ и детсадов на газ. Объявила тендер
16:25
Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова оправдали
16:23
В Александровке столкнулись четыре автомобиля. Пострадали два человека