Уже пыталась сдать сына в приют. Нашлась мать потерявшегося двухлетнего малыша

Мать двухлетнего мальчика, которого вчера нашли во дворе одного из домов в 3-м микрорайоне Бишкека, связалась с милиционерами. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Октябрьского района столицы.

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По данным милиции, женщина предоставила правоохранителям свидетельство о рождении ребенка.

22-летняя М. С. рассказала, что живет в Чуйской области, а в 3-м микрорайоне Бишкека они гостили у родственников. Выйдя из дома, ее второму ребенку, дочери, стало плохо. Она попросила постоять двухлетнего ребенка и отошла.

Сейчас М. С. находится в акимиате Октябрьского района, с ней ведут разъяснительную работу сотрудники управления социального развития отдела поддержки семьи и детей. После они поедут в дом малютки, где находится ребенок.

В ходе следствия установили, что вчера в 15.00 мать мальчика уже приходила в Центр реабилитации детей и семьи (дом малютки) и попросила оставить ребенка у них из-за финансовых трудностей.

Теперь, чтобы забрать своего сына, мать должна предоставить пакет документов, установленных законом.

Ранее сотрудники милиции Октябрьского района столицы просили помочь с поиском родителей ребенка, которого вчера вечером нашли на детской площадке в 3-м микрорайоне Бишкека.