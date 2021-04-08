Убийство Айзады Канатбековой. В милиции рассказали, что делали почти три дня

Службой внутренних расследований назначена проверка оперативно-служебной деятельности сотрудников милиции, проводивших работу по факту похищения Айзады Канатбековой. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

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Уточняется, что 5 апреля с заявлением в милицию обратилась гражданка Ш. Н. Она просила принять меры в отношении неизвестных, которые в этот день примерно в 7.30 возле пересечения улиц Медерова и Тыныстанова похитили ее дочь Айзаду Канатбекову. Девушку посадили в автомобиль марки Honda Civic красного цвета, госномер 08KG933AHR, после чего скрылись.

«Факт зарегистрировали в ЕРПП по статье «Похищение лица с целью вступления в брак» УК КР. Были разосланы ориентировки, установлен владелец автомобиля гражданин Н. К. Последний пояснил, что машину сдал в аренду. В процессе разыскных мероприятий выяснилось, что 35-летний Т. З. вместе со своими знакомыми похитили девушку. Когда автомобиль Honda Civic заметили движущимся через жилмассив «Ак-Орго» в западном направлении, милиция выставила дополнительные наряды возле поста в селе Сосновка. Поиски подозреваемых велись по всей территории Бишкека и Чуйской области», — пояснили в ГУВД.

В ходе расследования милицией получены показания очевидцев о том, что 5 апреля примерно в 19.00 мама Айзады Канатбековой дозвонилась до дочери. Последняя просила маму не волноваться, сказав, что приедет домой. Примерно в 02.00 мама погибшей позвонила в милицию, сообщила, что дочь не вернулась.

«После разговора с мамой телефон девушки отключился. По имеющимся данным, похититель и Айзада Канатбекова были знакомы около четырех месяцев. Так как Т. З. таксовал, приезжал к ней на встречи на машине. Он якобы часто говорил своим знакомым о планах жениться на Айзаде Канатбековой», — рассказали в ГУВД.

В ведомстве уверяют, что поисковые и разыскные мероприятия по установлению местонахождения похищенной девушки, а также подозреваемых лиц не прекращались ни на минуту, были проверены все возможные адреса лиц, входящих в круг знакомства с подозреваемыми, также места их работы и другие связи.

26-летнюю Айзаду Канатбекову похитили 5 апреля. Видео происшествия опубликовали в социальных сетях. Спустя два дня ее и похитителя нашли мертвыми. Эта история потрясла кыргызстанцев. Они возмущены тем, что из трагедии Бурулай в МВД не сделали никаких выводов.

Напомним, что 27 мая 2018 года 19-летнюю Бурулай Турдалиеву убили в РОВД Жайылского района. Марс Бодошев, укравший девушку с целью принудить ее к браку, осужден на 20 лет лишения свободы. По делу также проходят работники милиции, допустившие убийство девушки.