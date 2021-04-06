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Происшествия

Убийство Лимонти. Потерпевшая сторона выступила против присутствия СМИ

В Первомайском районном суде Бишкека должно было состояться судебное разбирательство по делу об убийстве криминального авторитета Алмазбека Сулайманова по прозвищу Лимонти.

Обвиняемого Талгата Шамиева не доставили в суд. Он находится в СИЗО ГКНБ.

До начала процесса адвокат потерпевшей стороны Халича Зазазова заявила, что ее доверительница Алина Юнусова против присутствия прессы на заседании.

Судья Мирлан Термечиков отметил, что без присутствия всех участников разбирательства вопрос не может быть рассмотрен.

Заседание отложили на 16 апреля.

Напомним, кримавторитета по прозвищу Лимонти убили 28 марта 2020 года в Нарыне. Его труп обвиняемый Талгат Шамиев привез в УВД и сам признался в содеянном. Известно, что убийство было совершено на почве мести. Алмазбек Сулайманов жестоко убил в 1998 году члена ОПГ Имангазы Шамиева.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/189036/
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