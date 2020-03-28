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Происшествия

В Нарыне убит член ОПГ по прозвищу Лимонти

В Нарыне сегодня убили члена ОПГ Алмаза Сулайманова по прозвищу Лимонти. Об этом 24.kg сообщили источники в силовых структурах. 

Подробности пока не сообщаются. Известно, что его зарезали.

В МВД официально информацию не комментируют.  

Напомним, он отбывал наказание в колонии № 16 в селе Беловодском Чуйской области. В августе 2019 года его перевели в колонию-поселение в Балыкчи, поскольку он отсидел большую часть срока лишения свободы.

Алмаза Сулайманова осудили за двойное убийство, разбойное нападение и вымогательство. В 1999 году Нарынский районный суд приговорил Лимонти к расстрелу, однако на исполнение смертных приговоров тогда был наложен мораторий.

В 2006-м ему изменили наказание на 30 лет лишения свободы в колонии особого режима. В 2008 году Аламединский райсуд освободил Алмаза Сулайманова по справке о том, что у кримавторитета последняя стадия туберкулеза. Спустя несколько лет его вновь задержали и осудили на 20 лет лишения свободы. Однако в ГСИН отметили, что срок отбывания наказания должен был закончиться в 2023-м.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/148362/
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