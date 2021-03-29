Изнасилование 13-летней девочки в Тонском районе. Приговор обвиняемым ужесточили

Приговор обвиняемым в изнасиловании 13-летней девочки в Тонском районе ужесточен. Об этом 24.kg сообщила адвокат коллегии «Победа» Айнура Асанова.

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По ее словам, Иссык-Кульский областной суд одного из обвиняемых, которого ранее приговорили к 7,5 года тюрьмы, лишил свободы на 20 лет.

«Еще двоих обвиняемых по этому делу признали виновными по статье «Изнасилование» и приговорили к 15 годам лишения свободы. Обоих взяли под стражу в зале суда. Решение второй инстанции вступает в силу немедленно с момента оглашения», — сказала Айнура Асанова.

Ранее Тонский районный суд оправдал двух обвиняемых в изнасиловании 13-летней девочки. Третьему подсудимому переквалифицировали обвинение со статьи «Изнасилование» на «Действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста». Его приговорили к 7,5 года лишения свободы. Девочку изнасиловали трое разных мужчин. О произошедшем родители узнали, когда выяснилось, что она беременна.