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Сюжет: Насилие над детьми

Изнасилование 13-летней девочки. Прокуратура обжаловала приговор

Приговор по делу об изнасиловании 13-летней девочки в Тонском районе обжалован. Об этом 24.kg сообщила пресс-секретарь главного надзорного органа Наргиза Куватова.

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По ее словам, 11 декабря решением суда обвиняемый Эржан Сагынбек уулу оправдан по статье «Изнасилование» УК КР за отсутствием в его действиях состава преступления. Резолютивная часть приговора в тот же день была вручена участникам процесса.

«В первом абзаце указано, что Сагынбек уулу оправдан за отсутствием в его действиях состава преступления. Во втором абзаце указано об отмене его меры пресечения и освобождении из зала суда. Полная версия приговора была получена прокуратурой Тонского района. Во время изучения выяснилось, что в первом абзаце указано об оправдании Эржана Сагынбек уулу, а во втором об отмене меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении другого обвиняемого — Казыша уулу Жолдошбека и его освобождении из зала суда. Прокуратура обжаловала это решение в Иссык-Кульском областном суде. В апелляционном представлении указаны все несоответствия в приговоре», — сказала Наргиза Куватова.

Ранее Тонский районный суд оправдал двух обвиняемых в изнасиловании 13-летней девочки. Третьему подсудимому переквалифицировали обвинение со статьи «Изнасилование» на «Действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста». Его приговорили к 7,5 года лишения свободы. Девочку изнасиловали трое разных мужчин. О произошедшем родители узнали, когда выяснилось, что она беременна.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/177164/
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