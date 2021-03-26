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Происшествия

Девушка сорвалась в пропасть. В милиции рассказали об обстоятельствах ее гибели

Девушка, упавшая в пропасть в селе Толойкон Кара-Суйского района, покончила жизнь самоубийством. Об этом 24.kg сообщили в УВД Ошской области.

По информации УВД, случай зарегистрировали в ЕРПП Кара-Суйского РОВД по статье 136 «Доведение до самоубийства» УК КР.

«Оперативная группа выяснила, что 26-летняя З.Т.Э. примерно в 17.00 25 марта покончила жизнь самоубийством, бросившись с высоты на даче в селе Толойкон Кара-Суйского района. Она гражданка России, по национальности кыргызка. Прилетела в Ош 24 марта в 4.30 из Москвы, не замужем. Ведется следствие», — рассказали в милиции.

Отметим, в Кара-Суйском районе Ошской области девушка сорвалась с моста и разбилась. Видео происшествия прислали читатели 24.kg. На кадрах видно, что девушка стоит на мосту, рядом с ней находится парень. Через несколько секунд она сорвалась и упала в пропасть.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/187725/
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