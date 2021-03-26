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Происшествия

В Ошской области девушка погибла, сорвавшись с моста в пропасть

В Кара-Суйском районе Ошской области девушка сорвалась с моста и разбилась. Видео происшествия прислали читатели 24.kg.

На кадрах видно, что девушка стоит на мосту, рядом с ней находится парень. Через несколько секунд она сорвалась и упала в пропасть.

В УВД Ошской области подтвердили эту информацию.

Уточняется, что ЧП произошло 25 марта, в дежурную часть очевидцы позвонили примерно в 17.45 в районе села Толойкон.

«Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Доведение до самоубийства». На месте происшествия сотрудники милиции установили, что 26-летняя З. Т. Э. по неизвестным причинам упала с моста и погибла на месте. Назначены соответствующие экспертизы. Погибшая является гражданкой России. Она приехала из Москвы за день до гибели», — заявили редакции.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/187676/
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