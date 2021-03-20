Возместил 70 миллионов сомов. Судье Верховного суда изменили меру пресечения

В отношении судьи Верховного суда Камиля Осмоналиева изменили меру пресечения в связи с возмещением части нанесенного ущерба. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

По его данным, по факту незаконного обогащения установлено, что Камиль Осмоналиев, работая на должности судьи судебной коллегии по гражданским и экономическим делам Верховного суда, преследуя корыстные цели, на системной основе выносил решения в ущерб государственных интересов.

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При этом он приобрел многочисленные объекты недвижимого имущества, стоимость которых превысила его законные доходы на 114 миллионов сомов.

Камиль Осмоналиев полностью признал вину и возместил в доход государства 70 миллионов сомов. Оставшиеся 44 миллиона он обязался выплатить в течение трех месяцев.

Сегодня решением Первомайского районного суда столицы в отношении него избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее было установлено, что судья Камиль Осмоналиев был обязан декларировать свое имущество, доходы и расходы в соответствии с законодательством. Не имея соответствующих источников дохода, судья приобрел многочисленные объекты имущества, в том числе элитную недвижимость в VIP-городке, квартиры от ведущих строительных компаний, коттеджи в престижных пансионатах на берегу озера Иссык-Куль, коммерческие объекты в торговых центрах, а также движимое имущество из числа автомобилей люкс-класса.