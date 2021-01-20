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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Судья Верховного суда, подозреваемый в незаконном обогащении, лишился работы

Жогорку Кенеш временно отстранил от работы судью Верховного суда Камиля Осмоналиева. Решение принято сегодня на заседании.

Ранее ГКНБ сообщил, что Камиль Осмоналиев подозревается в незаконном обогащении. Он был задержан. Первомайский районный суд Бишкека санкционировал арест судьи на время следствия.

По данным ведомства, судья, не имея соответствующих источников дохода, приобрел многочисленные объекты имущества, в том числе элитную недвижимость в VIP-городке, квартиры от ведущих строительных компаний, коттеджи в престижных пансионатах на берегу озера Иссык-Куль, коммерческие объекты в торговых центрах, а также движимое имущество из числа автомобилей класса люкс.

Дисциплинарная комиссия при Совете судей дала согласие генпрокурору Курманкулу Зулушеву для привлечения к уголовной ответственности судьи Верховного суда Камиля Осмоналиева. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/180597/
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