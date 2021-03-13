Эпидемия в СВО. Количество заболевших туберкулезом растет

В зенитно-ракетной бригаде Сил воздушной обороны увеличилось количество заболевших туберкулезом. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Уточняется, что в настоящий момент в Бишкекской городской противотуберкулезной больнице находятся 11 человек с закрытой формой туберкулеза, еще один с открытой формой лечится на юге.

«По предварительным данным, все солдаты срочной службы были призваны осенью 2020 года. Туберкулез был обнаружен у одного из них спустя 15 суток прохождения курса молодого бойца. Известно, что солдата вовремя не обследовали, его стали лечить после того, как диагноз подтвердился. По некоторым данным, этот солдат является источником заражения других военнослужащих», — сообщили редакции.

В Бишкекской городской противотуберкулезной больнице 24.kg подтвердили, что в медучреждении лечатся 11 больных.

«Состояние у всех нормальное, температуры нет. Аллергической реакции на препараты нет. Известно, что все больные находились в одном помещении во время курса молодого бойца. Есть вероятность того, что количество пациентов увеличится», — сообщили редакции.