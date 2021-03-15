Милиция начала проверку по угрозам журналистам Factcheck.kg

Следственная служба УВД Оша начала проверку по факту угроз журналистам Factcheck.kg и активисту Улану Усейину, которые опубликованны в социальных сетях. Об этом 24.kg сообщил сотрудник пресс-службы МВД Бакыт Сеитов.

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По его словам, начальник УВД южной столицы поручил сотрудникам дать юридическую оценку по публикациям в соцсетях.

«Следственная служба Оша проверит материалы и зарегистрирует их в ЕРПП. Угрозам в отношении журналистов и активиста Улана Усейина дадут юридическую оценку», — сказал Бакыт Сеитов.

Напомним, в социальных сетях появились сообщения с угрозами журналистам Factcheck.kg и активисту Улану Усейину.

Отметим, ранее в Facebook представители сайта анонсировали мероприятие в южной столице и объявили прием заявок на неформальную встречу по фактчекингу. Планировалось, что во встрече примут участие журналисты Асель Сооронбаева и Ярослав Тартыков, а также активист Улан Усейин.

Правозащитники выразили глубокую озабоченность и тревогу относительно ситуации.