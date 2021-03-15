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Общество

Правозащитники встревожены угрозами в адрес журналистов и активистов в Оше

«Центр медиаразвития» выражает глубокую озабоченность и тревогу относительно ситуации, сложившейся в социальных сетях после публикации анонса встречи с молодежью в Оше на своих страницах в Facebook и Instagram. Об этом говорится в заявлении общественного фонда.

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В нем отмечается, что подобные действия требуют от соответствующих органов принятия незамедлительных мер по обеспечению защиты жизни и здоровья журналистов. «Сложившаяся ситуация вызывает серьезную тревогу, так как это можно расценивать как давление и преследование деятельности независимых СМИ. Такие методы давления приводят к разрушительным последствиям, подавлению деятельности журналистов и гражданского общества», — поясняют в организации.

Напомним, 13 марта Factcheck.kg опубликовал анонс предстоящей неформальной встречи с молодежью Оша на своем сайте и страницах в Facebook и Instagram, где сообщалось, что редакция в лице журналистов Асель Сооронбаевой и Ярослава Тартыкова вместе с гражданским активистом Уланом Усейином планирует провести встречу по фактчекингу и верификации информации.

На следующий день пользователь Facebook под ником Али Абдразаков опубликовал пост, в котором призывал не допустить встречу.

«Стоит отметить, что журналисты исполняют свой долг, а любые угрозы и давление должны пресекаться государственными органами», — напомнили правозащитники.

В связи с этим мы просим правоохранительные органы обеспечить безопасность лицам, в отношении которых поступили угрозы применения насилия и нанесения вреда жизни и здоровью.

Из заявления «Центра медиаразвития»

Общественный фонд всегда поддерживает и будет поддерживать политику обеспечения свободы слова и самовыражения в Кыргызстане, а также открытый и свободный интернет, но в то же время граждане и пользователи интернета не должны нарушать права других граждан и препятствовать свободе слова, самовыражения и передвижения путем применения угроз, тем более с угрозой причинения вреда жизни и здоровью.

Эксперты напоминают: эти действия подпадают под статью 145 УК КР, так как угрозы поступают в отношении журналистов с целью препятствования выполнению их профессиональной деятельности, а также нарушаются нормы Закона «О защите профессиональной деятельности журналиста» от 5 декабря 1997 года № 88.

«Центр медиаразвития» намерен обратиться в правоохранительные органы с просьбой обеспечить безопасность проведения неформальной встречи.

МВД Кыргызстана до сих пор никак не отреагировало на угрозы в соцсетях. В ведомстве отказываются комментировать ситуацию.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/186521/
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