Криминальному авторитету Чынгызу Жумагулову вынесли окончательный приговор

Верховный суд рассмотрел кассационные жалобы в отношении криминального авторитета Чынгыза Жумагулова, известного по прозвищу Доо Чынгыз. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Уточняется, что приговор второй инстанции оставлен в силе. Кассационные жалобы вносили адвокаты обвиняемого.

Напомним, Первомайский районный суд Бишкека признал виновным Чынгыза Жумагулова по статье «Хулиганство» и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы. Прокуратура просила назначить ему и двум его подельникам наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет.

Чынгыз Жумагулов и еще двое членов ОПГ Камчи Кольбаева обвиняются в избиении до смерти двух членов преступной группировки. На момент совершения преступления Чынгыз Жумагулов отбывал наказание в колонии-поселении.