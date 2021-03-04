Транснациональная ОПГ. Известны подробности уголовного дела Камчи Кольбаева

Криминальный авторитет Камчыбек Асанбек (Камчи Кольбаев) подозревается в создании транснациональной преступной организации. В распоряжении 24.kg оказались некоторые материалы уголовного дела в отношении лидера ОПГ.

Уточняется, что, по версии следствия, в 2010 году Камчыбек Асанбек во главе с другими кримавторитетами решили создать в Казахстане и Кыргызстане транснациональное преступное сообщество для координации и регулирования ОПГ для сбора «воровской казны».

«Это сообщество создано Асанбеком и вором в законе Мерабом Джангвеладзе (Мераб Сухумский). Оба кримавторитета координировали действия членов ОПГ в Казахстане. В транснациональное сообщество входили так называемые положенцы, отбывающие наказание в тюрьмах Казахстана», — говорится в материалах дела.

Цель создания этого сообщества — поддержание воровской идеологии и традиций преступного мира, выборы «смотрящих» и сбор денег в «воровскую казну». Деньги перечислялись Камчыбеку Асанбеку и Мерабу Джангвеладзе.

Известно, что в Казахстане после согласования с ворами в законе один из членов ОПГ был «смотрящим за волей», он подбирал кандидатов из своих знакомых и назначал их «смотрящими» за определенным городом или регионом. Этот же кримавторитет перечислял деньги Кольбаеву. Только в 2012 году Камчибеку Асанбеку и Мерабу Джангвеладзе представителями ОПГ Казахстана перечислено около $1 миллиона.

Бишкекский городской суд отпустил криминального авторитета под подписку о невыезде. ГКНБ объяснил, что Кольбаеву изменена мера пресечения в связи с тем, что родственники подозреваемого внесли на депозитный счет 49,6 миллиона сомов.

Камчи Кольбаева задержали 21 октября. Ему вручили уведомление о подозрении по статье «Создание преступной организации или участие в ней» УК КР. Решением Первомайского районного суда кримавторитета водворили в СИЗО ГКНБ до окончания следствия.