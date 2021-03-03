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Происшествия

В ГКНБ объяснили, почему отпустили Камчи Кольбаева

Судебной коллегией Бишкекского городского суда изменена мера пресечения Камчыбеку Асанбеку (Камчи Кольбаеву) с учетом доводов стороны защиты и обстоятельств дела. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

Камчыбек Асанбек не может выехать за пределы места жительства, то есть города Чолпон-Аты. Со стороны следственного органа подозреваемому разъяснено, что в случае нарушения подписки в отношении него применят более строгую меру пресечения.

«В рамках расследуемого ГКНБ другого уголовного дела в отношении Камчыбека Асанбека по факту легализации преступных доходов сумма ущерба составляет более 250 миллионов сомов. Родственники подозреваемого на депозитный счет внесли 49,6 миллиона сомов. Остальную сумму Камчыбек Асанбек должен заплатить в бюджет государства до конца апреля 2021 года», — проинформировали в ГКНБ.

Камчи Кольбаева задержали 21 октября. Ему вручили уведомление о подозрении по статье «Создание преступной организации или участие в ней» УК КР. Решением Первомайского районного суда кримавторитета водворили в СИЗО ГКНБ до окончания следствия. Вчера ему изменили меру пресечения в виде подписки о невыезде.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/185271/
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