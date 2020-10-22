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Происшествия

Как задерживали Камчи Кольбаева (фото и видео)

Фото пресс-центра ГКНБ

Камчыбека Асанбек (Камчи Кольбаева) допрашивают в ГКНБ. В ведомстве уточнили, что уведомление о подозрении ему еще не вручено.

Сегодня в Бишкеке за организацию преступной группировки задержан лидер ОПГ и так называемый вор в законе Камчи Кольбаев. 

«В ходе проводимой работы по выявлению и пресечению деятельности организованных преступных групп были получены данные в отношении криминального авторитета, так называемого вора в законе Камчыбека Асанбека (Камчи Кольбаева). Указанные материалы были зарегистрированы в ЕРПП по статье 249 («Создание преступной организации или участие в ней») УК КР. Начато досудебное производство», — сообщали ранее в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/170368/
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