Как задерживали Камчи Кольбаева (фото и видео)

Камчыбека Асанбек (Камчи Кольбаева) допрашивают в ГКНБ. В ведомстве уточнили, что уведомление о подозрении ему еще не вручено.

Сегодня в Бишкеке за организацию преступной группировки задержан лидер ОПГ и так называемый вор в законе Камчи Кольбаев.

«В ходе проводимой работы по выявлению и пресечению деятельности организованных преступных групп были получены данные в отношении криминального авторитета, так называемого вора в законе Камчыбека Асанбека (Камчи Кольбаева). Указанные материалы были зарегистрированы в ЕРПП по статье 249 («Создание преступной организации или участие в ней») УК КР. Начато досудебное производство», — сообщали ранее в ведомстве.