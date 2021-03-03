Цифровизация судов. Задержан статс-секретарь Судебного департамента

Сотрудниками АКС ГКНБ выявлены коррупционные схемы в Судебном департаменте Верховного суда в виде нецелевого использования бюджетных средств, предназначенных для разработки и внедрения автоматизированных систем в судебной системе. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Установлено, что в 2018 году сотрудниками Судебного департамента для разработки и внедрения автоматизированной информационной системы «Реестр должников судебной системы КР» формально были проведены тендеры и заключены фиктивные договоры с IT-компаниями на общую сумму 4 миллиона 84 тысячи 500 сомов.

«Как установило следствие, на тот период программные продукты были уже разработаны и внедрены специалистами УИТ «Адилет сот». Несмотря на это, должностные лица Судебного департамента, вступив в сговор с представителями IT-компаний, заключили фиктивные договоры на разработку уже имеющихся программных продуктов, а деньги присвоили. По подозрению в совершении преступлений задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ статс-секретарь Судебного департамента при Верховном суде Сталбек Калмаков», — сообщили в ГКНБ.

В ведомстве проинформировали, что ранее по данному факту был задержан руководитель проектами УИТ «Адилет сот» при Судебном департаменте С.К.А.

«Одна из IT-компаний проходит по другому уголовному делу, связанному с коррупцией при разработке и внедрении АИС «Местный суд». Одним из фигурантов этого дела является председатель Верховного суда Гульбара Калиева», — сообщили в ГКНБ.

Напомним, Генеральной прокуратурой внесено представление в дисциплинарную комиссию при Совете судей КР, где рассматривается вопрос о привлечении к уголовной ответственности председателя Верховного суда Гульбары Калиевой. Ранее председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что в отношении Гульбары Калиевой возбуждено уголовное дело. Оно касается коррупции при разработке и внедрении АИС «Местный суд».