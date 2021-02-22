Трое подростков изнасиловали девочку с инвалидностью. Мать обратилась за помощью

В Бишкеке 15-летнюю девочку с ограниченными возможностями здоровья изнасиловали трое подростков. Об этом 24.kg сообщил адвокат Шердор Абдыкапаров.

По его словам, инцидент произошел в сентябре 2020 года. Ребенок обучается в специальной общеобразовательной школе-интернате для глухих детей.

«Ее изнасиловали по очереди трое подростков из другой спецшколы для глухонемых — двоим по 17 лет, одному 18. Это случилось у нее дома, пока мама была на работе. Есть видеодоказательства воспитательницы ребят. Она угрожает и говорит потерпевшей, чтобы та молчала о случившемся», — рассказал он.

Адвокат подчеркнул, что мать ребенка в ноябре 2020-го обратилась в правоохранительные органы.

В пресс-службе ГУВД Бишкека пообещали 24.kg предоставить информацию позже.