Адвокаты Эмира Чукуева пожаловались: их не пустили к подзащитному

Адвокаты задержанного экс-главы правления аэропорта «Манас» Эмира Чукуева пожаловались на то, что их не пускают к подзащитному. Об этом 24.kg сообщили в Ассоциации адвокатов Кыргызстана.

«16 февраля заместитель начальника УВДТ МВД Урматбек Матисаков не впустил в ИВС адвокатов Мырсалы Осмонкулова и Майрамбека Жумабекова для встречи со следственно-арестованным Эмиром Чукуевым. Он потребовал от них предъявления договора об оказании юридических услуг, чем грубо нарушил Уголовно-процессуальный кодекс и Закон «Об адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской деятельности».

Дежурный прокурор Транспортной прокуратуры Байыш Аукеев, в чьи обязанности входит надзор за законностью проведения досудебного производства, не отреагировал на это грубейшее нарушение закона и тоже потребовал от юристов договор с арестованным», — рассказали в организации.

18 февраля адвокаты подали в Генеральную прокуратуру заявление для регистрации в ЕРПП и привлечения к уголовной ответственности Матисакова и Аукеева.

Отметим, бывший председатель правления ОАО «Международный аэропорт «Манас» Эмир Чукуев задержан по факту незаконного предоставления льгот на международные перевозки. Решением Ленинского районного суда Бишкека ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 6 апреля в СИЗО-1 столицы. Ранее был задержан бывший президент ЗАО «Компания Манас Менеджмент» Нурсултан Белеков.

Напомним, Генпрокуратура совместно с Транспортной прокуратурой выявила систематическую схему по предоставлению льгот иностранной компании на грузовое обслуживание международных рейсов со стороны ответственных лиц ЗАО «Компания Манас Менеджмент». Ущерб государству составил 139 миллионов 598 тысяч 681 сом.