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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Бывшего президента ЗАО «Компания Манас Менеджмент» водворили в СИЗО-1

Бывшего президента ЗАО «Компания Манас Менеджмент» Нурсултана Белекова водворили в СИЗО-1 Бишкека. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что такое решение принял Ленинский районный суд столицы. Известно, что Нурсултана Белекова водворили в СИЗО на два месяца.

Напомним, Нурсултан Белеков задержан в рамках ранее раскрытой коррупционной схемы в ОАО «Международный аэропорт «Манас». По версии следствия, ЗАО предоставляло льготы иностранной компании, чем причинило ущерб государству на крупную сумму.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181901/
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