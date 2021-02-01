Бывшего президента ЗАО «Компания Манас Менеджмент» водворили в СИЗО-1

Бывшего президента ЗАО «Компания Манас Менеджмент» Нурсултана Белекова водворили в СИЗО-1 Бишкека. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что такое решение принял Ленинский районный суд столицы. Известно, что Нурсултана Белекова водворили в СИЗО на два месяца.

Напомним, Нурсултан Белеков задержан в рамках ранее раскрытой коррупционной схемы в ОАО «Международный аэропорт «Манас». По версии следствия, ЗАО предоставляло льготы иностранной компании, чем причинило ущерб государству на крупную сумму.