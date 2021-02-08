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Сюжет: Семейное насилие

Девушку с инвалидностью в Казармане избивали и насиловали родственники

В селе Казарман Тогуз-Тороуского района Джалал-Абадской области девушка с ограниченными возможностями здоровья подвергалась насилию со стороны бабушки и дедушки. Об этом в соцсетях заявил брат пострадавшей Алтынбек Артыкбек уулу.

По его словам, 7 февраля он обратился с заявлением к главе МВД Уланбеку Ниязбекову.

«У моей младшей сестры Асель с рождения парализованы обе ноги. После смерти родителей мы остались на воспитании у бабушки с дедушкой с маминой стороны. Сестренка подвергается насилию со стороны родственников. Прошу принять законные меры в отношении них», — заявил брат пострадавшей. 

На видео опубликован якобы разговор Алтынбека Артыкбек уулу с сестрой Асель. Она признается, что ее изнасиловал родной дед.

Отмечается, что девушке 26 лет. 

- скриншот из видео
Фото - скриншот из видео. В Казармане девушку с ОВЗ изнасиловал дедушка и избила бабушка

В МВД пока не комментируют заявление. В ведомстве сообщили 24.kg, что разберутся и позже предоставят подробности инцидента.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/182652/
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