Девушку с инвалидностью в Казармане избивали и насиловали родственники

В селе Казарман Тогуз-Тороуского района Джалал-Абадской области девушка с ограниченными возможностями здоровья подвергалась насилию со стороны бабушки и дедушки. Об этом в соцсетях заявил брат пострадавшей Алтынбек Артыкбек уулу.

По его словам, 7 февраля он обратился с заявлением к главе МВД Уланбеку Ниязбекову.

«У моей младшей сестры Асель с рождения парализованы обе ноги. После смерти родителей мы остались на воспитании у бабушки с дедушкой с маминой стороны. Сестренка подвергается насилию со стороны родственников. Прошу принять законные меры в отношении них», — заявил брат пострадавшей.

На видео опубликован якобы разговор Алтынбека Артыкбек уулу с сестрой Асель. Она признается, что ее изнасиловал родной дед.

Отмечается, что девушке 26 лет.

Фото - скриншот из видео. В Казармане девушку с ОВЗ изнасиловал дедушка и избила бабушка

В МВД пока не комментируют заявление. В ведомстве сообщили 24.kg, что разберутся и позже предоставят подробности инцидента.