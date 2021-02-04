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Сюжет: Скандалы с чиновниками

В отношении главы Верховного суда возбуждено еще одно уголовное дело

АКС ГКНБ начала еще одно досудебное производство по уголовному делу в отношении председателя Верховного суда Гульбары Калиевой и экс-председателя Свердловского районного суда Бишкека. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

«Были установлены факты злоупотребления должностным положением со стороны представителей судебного корпуса. Установлено, что отдельные представители судебной ветви власти из-за личной неприязни с целью привлечения к дисциплинарной ответственности неугодных судей, используя свое служебное положение, распространяли в интернете дискредитирующие последних видеоматериалы. Так, в феврале 2020 года в интернет-пространстве была опубликована видеозапись судебного процесса с участием судьи Свердловского районного суда Бишкека, прокурора и подсудимого, в ходе которого между судьей и подсудимым имел место спор, что вызвало негативную реакцию среди пользователей социальных сетей по отношению к судебной ветви власти», — сообщили в ГКНБ.

Отмечается, что председателем Верховного суда Калиевой было внесено представление в дисциплинарную комиссию при Совете судей для привлечения к дисциплинарной ответственности указанной судьи.

«По результатам служебного расследования было установлено, что к данному инциденту имеет непосредственное отношение экс-председатель Свердловского районного суда И.Ж.Б., которая в своем кабинете лично снимала на сотовый телефон с монитора служебного компьютера указанный эпизод проведенного судебного процесса по уголовному делу. Более того, установлено, что И.Ж.Б. при осуществлении видеозаписи умышленно уменьшала звук реплик подсудимого для компрометации действий неугодного ей судьи и придания видимости грубого отношения к участникам процесса», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Гульбара Калиева укрыла этот факт и результаты служебного расследования. На основании собранных Антикоррупционной службой ГКНБ материалов в отношении нее начато досудебное производство по факту злоупотребления должностным положением.

Напомним, в комиссию поступило представление на председателя Верховного суда Гульбару Калиеву. Отметим, ранее председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что в отношении Гульбары Калиевой возбуждено уголовное дело. Оно касается коррупции при разработке и внедрении АИС «Местный суд».

По данным 24.kg, к уголовной ответственности вместе с Гульбарой Калиевой привлекается бывшая глава Свердловского райсуда Жылдыз Ибраимова. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/182298/
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