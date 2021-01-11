Приближенного Райымбека Матраимова вызвали на допрос по факту создания ОПГ

В Оше на допрос вызвали приближенного экс-замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова — Мунарбека Сайпидинова. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

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Известно, что глава Савайского айыл окмоту сейчас находится в здании УГКНБ южной столицы.

Пресс-центр ГКНБ недоступен для комментариев.

По неподтвержденным данным, Мунарбека Сайпидинова вызвали в УКНБ в рамках уголовного дела, возбужденного по факту создания организованной преступной группы. По этому делу проходит и глава айыл окмоту Сарай Замирбек Тургунбаев.

Напомним, сотрудники ГКНБ провели обыски в домах двух глав айыл окмоту Кара-Суйского района Ошской области. В рамках расследуемого уголовного дела, возбужденного по факту создания организованной преступной группы, был также опечатан рабочий кабинет главы Савайского айыл окмоту.

Отметим, что главу Савайского айыл окмоту Мунарбека Сайпидинова называют окул бала (названным сыном) экс-таможенника Райымбека Матраимова. После обысков он выступил с видеообращением к Камчыбеку Ташиеву, в котором пожаловался на гонения.