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В доме приближенного Райымбека Матраимова провели обыск

Сотрудники ГКНБ провели обыски в домах двух глав айыл окмоту Кара-Суйского района Ошской области. Об этом сегодня сообщает пресс-центр ведомства.

В рамках уголовного дела, возбужденного по факту создания организованной группы, 18 ноября проведены санкционированные судом обыски по местам жительства глав Савайского и Сарайского айыл окмоту Кара-Суйского района Ошской области. В ходе обыска в доме главы Сарайского айыл окмоту обнаружено холодное оружие, которое отправлено на экспертизу.

В рамках уголовного дела опечатан рабочий кабинет главы Савайского айыл окмоту.

Отметим, что глава Савайского айыл окмоту Кара-Суйского района Ошской области — Мунарбек Сайпидинов. Его называли окул бала (названным сыном) экс-таможенника Райымбека Матраимова.

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/173698/
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