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Общество
Сюжет: Скандал с Райымбеком Матраимовым

Чуть что — давят. Посаженый сын Райымбека Матраимова пожаловался на гонения

Глава айыл окмоту Савай Кара-Суйского района Мунарбек Сайпидинов пожаловался на политическое гонение председателю ГКНБ Камчыбеку Ташиеву.

По его словам, сотрудники правоохранительных органов провели обыск в доме, служебный кабинет опечатали.

«Это политические гонения, из-за того что Райымбек Матраимов является моим названным отцом. Но у него свой путь, у меня свой. Чуть что — сразу начинают на меня давить, называя меня посаженым сыном Райымбека Матраимова. На прошлых выборах депутат Жогорку Кенеша Асылбек Жээнбеков устроил гонения на меня. 6 октября депутат парламента Данияр Толонов вместе с молодчиками разгромили мой кабинет. Вместе того чтобы наказать их, сейчас идет давление на меня. Почему всегда прессинг оказывается на молодежь? Камчыбек Кыдыршаевич, если хотите узнать правду, прошу меня принять», — сказал Мунарбек Сайпидинов.

По данным ГКНБ, обыск у чиновника проведен в рамках уголовного дела, возбужденного по факту создания организованной преступной группы. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173706/
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