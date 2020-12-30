Нападение на Болота Темирова. Обвиняемые осуждены, но применена амнистия

Напавших на журналиста и главного редактора Factcheck.kg Болота Темирова приговорили к тюрьме. Об этом 24.kg сообщил он сам.

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По словам журналиста, сегодня Первомайский районный суд Бишкека приговорил четверых нападавших к административному штрафу размером 50 тысяч сомов с каждого в пользу государства и тюремному сроку — два с половиной года. Однако, применив амнистию, осужденных суд отпустил.

Нападавшие так и не признали своей вины, а самого заказчика нападения следствие не установило.

Болот Темиров отметил, что написал встречное заявление, где отказался от всех претензий. Журналист подчеркнул, что осужденные полностью покрыли его лечение.

Напомним, что 9 января в обеденное время неизвестные напали на Болота Темирова. Его избили и отобрали мобильный телефон. Сам журналист расценивает факт нападения как попытку запугивания. Медики диагностировали у него сотрясение мозга и ушибы. Факт избиения в ЕРПП милиция зарегистрировала только спустя сутки.