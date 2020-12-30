14:35
USD 82.84
EUR 101.44
RUB 1.12
Происшествия

Нападение на Болота Темирова. Обвиняемые осуждены, но применена амнистия

Напавших на журналиста и главного редактора Factcheck.kg Болота Темирова приговорили к тюрьме. Об этом 24.kg сообщил он сам.

Читайте по теме
Нападение на Болота Темирова. Арест подозреваемым продлен на два месяца

По словам журналиста, сегодня Первомайский районный суд Бишкека приговорил четверых нападавших к административному штрафу размером 50 тысяч сомов с каждого в пользу государства и тюремному сроку — два с половиной года. Однако, применив амнистию, осужденных суд отпустил.

Нападавшие так и не признали своей вины, а самого заказчика нападения следствие не установило.

Болот Темиров отметил, что написал встречное заявление, где отказался от всех претензий. Журналист подчеркнул, что осужденные полностью покрыли его лечение.

Напомним, что 9 января в обеденное время неизвестные напали на Болота Темирова. Его избили и отобрали мобильный телефон. Сам журналист расценивает факт нападения как попытку запугивания. Медики диагностировали у него сотрясение мозга и ушибы. Факт избиения в ЕРПП милиция зарегистрировала только спустя сутки.

Сам Болот Темиров выступил после инцидента с заявлением.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/178537/
просмотров: 828
Версия для печати
Материалы по теме
Омбудсмен: Спецкомиссия ГСИН нарушила конституционные права осужденной
В секретариате президента рассказали, сколько осужденных просят помилования
В тюрьмах Кыргызстана находятся более 9 тысяч осужденных
Садыр Жапаров помиловал осужденных. На свободу вышли 230 человек
Эта опасная профессия. Журналисты КР отмечают свой профессиональный праздник
Медиасообщество призывает власти расследовать факты нападения на журналистов
Возле отеля «Достук» митингующие отобрали телефон у журналиста Kaktus.media
Выборы-2020. Милиция проверяет факты нападения на журналистов
ГСИН не применила амнистию к осужденной. Омбудсмен обратился в прокуратуру
Нападение на Болота Темирова. Арест подозреваемым продлен на два месяца
Популярные новости
УВД Иссык-Куля: Сообщение о&nbsp;массовых беспорядках в&nbsp;Караколе&nbsp;&mdash; фейк УВД Иссык-Куля: Сообщение о массовых беспорядках в Караколе — фейк
В&nbsp;Анталье скончалась 23-летняя кыргызстанка В Анталье скончалась 23-летняя кыргызстанка
Минздрав заключил невыгодный контракт на&nbsp;сумму больше $1&nbsp;миллиона Минздрав заключил невыгодный контракт на сумму больше $1 миллиона
В&nbsp;ГКНБ рассказали, в&nbsp;чем подозревается глава УОБДД Чуйской области Бопонов В ГКНБ рассказали, в чем подозревается глава УОБДД Чуйской области Бопонов
Бизнес
Коллективу ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; представили нового председателя правления Коллективу ОАО «Кыргызтелеком» представили нового председателя правления
Оцените бесспорные преимущества бесконтактной карты &laquo;ЭЛКАРТ-NFC&raquo; &laquo;Керемет Банка&raquo; Оцените бесспорные преимущества бесконтактной карты «ЭЛКАРТ-NFC» «Керемет Банка»
Итоги-2020. Несмотря на&nbsp;пандемию, &laquo;Газпром&raquo; исполняет свои обязательства Итоги-2020. Несмотря на пандемию, «Газпром» исполняет свои обязательства
Кыргызский продукт получил престижную награду в&nbsp;Лондоне Кыргызский продукт получил престижную награду в Лондоне
30 декабря, среда
14:25
Планов громадье. В Кыргызстане начнут собирать военные бронеавтомобили Планов громадье. В Кыргызстане начнут собирать военные...
14:17
Балбак Тулобаев прокомментировал задержание бывшего вице-мэра Бишкека
14:12
Ученики в Бишкеке могут вернуться в школы с 1 февраля
14:10
12 часов без еды. Пассажиры рейса Санкт-Петербург — Бишкек не могут вылететь
14:00
Поданы заявки на получение разрешения строить малые ГЭС на 120 створов