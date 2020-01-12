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Общество

Нападение на Болота Темирова. Редактор Factcheck.kg выступил с заявлением

«Я не герой. Мне страшно за своих близких, за родных, за коллег и за друзей», — написал на своей странице в Facebook главный редактор сайта Facktchek.kg Болот Темирова

Напомним, 9 января на журналиста совершено нападение. Трое неизвестных избили его возле офиса в центре города. Болот Темиров расценивает факт нападения как попытку запугивания.

По словам журналиста, он опасается за безопасность своих близких. Ему неоднократно предлагали уехать из страны, говорили о готовность оплатить переезд и проживание за границей. Но он отказался от «столь щедрого подарка». Кто и когда предлагал ему уехать, Болот Темиров не уточнил.

Он также заявил, что журналисты «Пятого канала» и сотрудники милиции неоднократно пытались выудить у него прямые обвинения в адрес семьи Матраимовых.

«Они (журналисты) звонили три раза и не стесняясь спрашивали «скажите прямо, что вы обвиняете в избиении именно Матраимовых», — отметил Болот Темиров.

По его словам, заместитель начальника следственного отдела Первомайского района действовал таким же методом.

В своем заявлении Болот Темиров также озвучивает имена некоторых политиков: «..прихвостни Кельдибековы, Торобаевы, Джумабековы, Ташиевы, которые как собаки, ждут подачек в виде костей».

Главный редактор ресурса Factcheck.kg Болота Темирова заявил, что продолжит проводить расследования, несмотря на угрозы и нападение.  
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