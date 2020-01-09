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Происшествия

Напали на главного редактора Factcheck Болота Темирова

В Бишкеке совершено нападение на главного редактора сайта Factcheck Болота Темирова. Об этом 24.kg сообщил он сам.

По его словам, двое молодых людей плотного телосложения напали на него во дворе офиса по улице Токтогула. «Один ударил сзади, когда я упал, второй стал пинать. В руках был телефон, его отобрали. Больше ничего не забрали. Не думаю, что цель — ограбление. Скорее, хотели напугать», — сказал Болот Темиров.

с Facebook
Фото с Facebook. На редактора Factcheck напали неизвестные

Ранее в редакции заявляли, что двое неизвестных интересовались у домкома, где находится офис сайта Factcheck.
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