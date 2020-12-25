Задержан глава Бишкекглавархитектуры Асхат Тулебердиев

Сотрудники ГКНБ задержали начальника МП «Бишкекглавархитектура», главного архитектора столицы Асхата Тулебердиева. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Установлено, что в 2017 году отдельные должностные лица мэрии Бишкека, управления земельных ресурсов и МП «Бишкекглавархитектура», преследуя корыстные цели по незаконному обогащению, действуя в преступном сговоре с третьими заинтересованными в победе на торгах лицами, проводили фиктивные торги на земельные участки с заранее предопределенным победителем.

По факту коррупции задержаны начальник МП «Бишкекглавархитектура» и фиктивный участник торгов. Задержанные водворены в ИВС СИЗО ГКНБ.

Напомним, что Асхат Тулебердиев проходил по делу о земельных участках экс-мэра Албека Ибраимова и был оштрафован судом на 260 тысяч сомов.