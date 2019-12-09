Суд над экс-мэрами. Гособвинение просит для подсудимых от 8 до 15 лет тюрьмы

В Ленинском районном суде продолжается процесс по делу экс-мэров Бишкека Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

В суде гособвинение закончило прения.

По эпизоду «Калыс-Ордо» бывшего начальника ОГУКС мэрии Бишкека Сталбека Омурканова просят приговорить к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Такой же срок просят для руководителей компаний-подрядчиков Кубата Шаршекеева и Сейиткана Алиева.

По эпизоду с выделением земельных участков всех обвиняемых просят заключить под стражу и приговорить к лишению свободы сроком на восемь лет. По этому эпизоду проходят бывший первый вице-мэр Ренат Макенов и начальник Бишкекглавархитектуры Ренат Тулебердиев, а также четверо покупателей участков.

По эпизоду с продажей специзделий завода «Дастан» гособвинение просит обвиняемых признать виновными, но в связи с истечением срока давности привлечения без назначения наказания.

Ранее также сообщалось, что для экс-мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова представители прокуратуры попросили 15 и 20 лет лишения свободы соответственно.

Четырнадцати обвиняемым инкриминируют коррупцию. Только пятеро находятся под стражей. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. Кубанычбек Кулматов назвал дело сфабрикованным.