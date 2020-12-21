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Сюжет: Скандалы с чиновниками

Вымогательство у депутата. Задержанный представлялся помощником Садыра Жапарова

Задержанный за вымогательство денег у депутата парламента Кубанычбека Жумалиева мужчина представлялся помощником Садыра Жапарова. Об этом 24.kg сообщили собственные источники в правоохранительных органах.

Уточняется, что Кубанычбек Жумалиев обратился в милицию 5 декабря. Он просил принять меры в отношении неизвестного лица, который три недели вымогал у него деньги за прекращение досудебного производства в Финполе.

«Факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Вымогательство». Милиция задержала 24-летнего А.Т. накануне при передаче $2 тысяч. Задержанный водворен в ИВС. По некоторым данным, А.Т. нигде не работает», — сообщили редакции.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/177341/
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