У депутата парламента Кубанычбека Жумалиева вымогали $160 тысяч

В Бишкеке мужчина вымогал у депутата парламента Кубанычбека Жумалиева $160 тысяч. Об этом 24.kg сообщили собственные источники в правоохранительных органах.

Уточняется, что неизвестный представился помощником высокопоставленного чиновника и предложил свои услуги. Уголовное дело он намеревался прекратить якобы через вновь назначенного одного из заместителей председателя Финпола.

«Известно, что накануне мужчину задержали во время передачи ему $2 тысяч», — сообщили редакции.

Адвокат Кубанычбека Жумалиева подтвердил информацию о задержании мужчины. Однако подробности не стал рассказывать, сославшись на тайну следствия.