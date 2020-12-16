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Происшествия

В Бишкеке проверяют владельцев огнестрельного оружия

В Бишкеке за первые сутки рейда «Арсенал» проверены 388 владельцев огнестрельного оружия. Об этом сегодня сообщает пресс-служба столичного ГУВД. Отмечается, что проверка продлится до 18 декабря.

«За первые сутки профилактического мероприятия на территории города были проверены 388 владельцев огнестрельного оружия, пять объектов разрешительной системы, составлено 23 протокола, из них 16 протоколов о предупреждении, выписано штрафов на общую сумму 8 тысяч 500 сомов. Изъяты за нарушение условий хранения четыре единицы огнестрельного оружия, добровольно выданы две единицы оружия», — говорится в сообщении.

Милиционеры призывают граждан добровольно выдать найденное либо незаконно хранящееся у них огнестрельное оружие и боеприпасы.

«Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в статье 253 УК Кыргызской Республики, освобождается от уголовной ответственности за деяние, предусмотренное настоящей статьей. Не может признаваться добровольной сдачей предметов, указанных в статье 253 и в статье 254 УК Кыргызской Республики, их изъятие при задержании лица, а также при производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию», — отметили в пресс-службе ГУВД.

Напомним, несколькими днями ранее в селе Кызыл-Октябрь Кеминского района Чуйской области произошла трагедия. 15-летний подросток на одном из сельских пастбищ нашел ружье. Позже, разглядывая его у себя дома, мальчик произвел случайный выстрел, ранив себя в голову. Спустя два дня он скончался в больнице.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/176900/
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