18:39
USD 83.24
EUR 101.08
RUB 1.14
Происшествия

Мальчик, случайно выстреливший в себя из ружья, скончался в больнице

15-летний подросток, случайно выстреливший себе в голову из ружья, скончался в больнице. Информацию 24.kg подтвердили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

По факту происшествия продолжается расследование.

Несчастный случай, напомним, произошел утром 13 декабря в селе Кызыл-Октябрь Кеминского района Чуйской области. Разглядывая ружье, мальчик случайно произвел выстрел. С ранением он был доставлен в территориальную больницу. Отец пострадавшего пояснил сотрудникам милиции, что сын нашел оружие двумя днями ранее на одном из сельских пастбищ. По словам мужчины, он вытащил патроны и спрятал оружие в гараже.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/176793/
просмотров: 804
Версия для печати
Материалы по теме
Дети мигрантов. Не защитили родители, поможет соцслужба?
В Бишкеке милиционеры помогли потерявшемуся 14-летнему подростку вернуться домой
Напился и устроил пальбу. В Чуйской области сын пожаловался в милицию на отца
За 11 месяцев в Бишкеке произошло 320 ДТП с участием детей
Мужчина незаконно ловил куропаток. Его оштрафовали
У жителя Алексеевки милиция во время рейда обнаружила огнестрельное оружие
Скорость, тактика, точность. Первый турнир по спортивному страйкболу в Бишкеке
Внимание, розыск! В селе Арашан без вести пропала 24-летняя Баяна Малаева
Увеличение количества разрешенного оружия приведет к развитию стрелкового спорта
Нашлись «волшебники» для подопечных детского хосписа
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке мужчина изнасиловал и&nbsp;убил свою двоюродную сестру В Бишкеке мужчина изнасиловал и убил свою двоюродную сестру
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;шинном центре произошла драка. Участников вызвали в&nbsp;милицию В Бишкеке в шинном центре произошла драка. Участников вызвали в милицию
Квартира в&nbsp;VIP-городке, коттедж. За&nbsp;незаконное обогащение задержан судья ВС&nbsp;КР Квартира в VIP-городке, коттедж. За незаконное обогащение задержан судья ВС КР
В&nbsp;Бишкеке 35-летний мужчина провалился в&nbsp;уличный туалет В Бишкеке 35-летний мужчина провалился в уличный туалет
Бизнес
Кто выиграл квартиру на&nbsp;Иссык-Куле? Объявлен победитель лотереи &laquo;Поймай удачу&raquo; Кто выиграл квартиру на Иссык-Куле? Объявлен победитель лотереи «Поймай удачу»
Стань обладателем красивого номера в&nbsp;новом коде 995 и&nbsp;получи iPhone&nbsp;12 Стань обладателем красивого номера в новом коде 995 и получи iPhone 12
Успейте получить кредитную карту под 22&nbsp;процента от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Успейте получить кредитную карту под 22 процента от «Бакай Банка»
Состоялся очередной конгресс Кыргызского футбольного союза Состоялся очередной конгресс Кыргызского футбольного союза
15 декабря, вторник
18:30
16 декабря: где в регионах отключат свет 16 декабря: где в регионах отключат свет
18:25
Жители новостройки «Ак-Жар» вышли на митинг на объездную дорогу
18:22
Законопроект об экономической амнистии раскритиковали в парламенте
18:15
Некрасивую и самовольную рекламу предпринимателям в Бишкеке придется убрать
18:11
В Бишкеке задержали сотрудника Девятой службы ГКНБ