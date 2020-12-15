Мальчик, случайно выстреливший в себя из ружья, скончался в больнице

15-летний подросток, случайно выстреливший себе в голову из ружья, скончался в больнице. Информацию 24.kg подтвердили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

По факту происшествия продолжается расследование.

Несчастный случай, напомним, произошел утром 13 декабря в селе Кызыл-Октябрь Кеминского района Чуйской области. Разглядывая ружье, мальчик случайно произвел выстрел. С ранением он был доставлен в территориальную больницу. Отец пострадавшего пояснил сотрудникам милиции, что сын нашел оружие двумя днями ранее на одном из сельских пастбищ. По словам мужчины, он вытащил патроны и спрятал оружие в гараже.