В Кемине мальчик взял ружье отца и случайно выстрелил в себя

В Кеминском районе 15-летний мальчик случайно выстрелил в себя. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что сообщение в милицию о произошедшем поступило 13 декабря.

«На месте сотрудники милиции установили, что 13 декабря примерно в 9.30 мальчик, 2005 года рождения, взяв ружье из гаража, случайно выстрелил в себя. Он был доставлен в территориальную больницу. Факт был зарегистрирован в ЕРПП. Отец пострадавшего пояснил, что двумя днями ранее его сын обнаружил данное огнестрельное оружие на одном из пастбищ, расположенных в селе. Мужчина якобы вытащил патроны и спрятал оружие в гараже. Назначены соответствующие экспертизы», — сообщили редакции.