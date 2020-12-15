Избиение Рамазана. Сотрудников ОВД Сокулукского района наказали

Сотрудников ОВД Сокулукского района привлекли к дисциплинарной ответственности за то, что они прибыли на вызов об избиении шестилетнего Рамазана не вовремя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

Читайте по теме Избиение Рамазана. Адвокат ребенка написал заявление на следователей

По итогам проверки за нарушение служебной дисциплины старшему инспектору дежурной части СОБ Сокулукского РОВД капитану милиции Д.Т. объявили выговор, а его помощнику, сержанту милиции Н.Н. вынесли предупреждение. Кроме того, вынесли предупреждение и инспектору по делам несовершеннолетних Новопавловского ПОМ Сокулукского РОВД, майору К.К.

Полное юридическое решение примут после заключения судебно-медицинской экспертизы.

Ранее адвокат избитого отчимом шестилетнего Рамазана Шердор Абдыкапаров написал заявление в Генеральную прокуратуру на руководство ОВД Сокулукского района.

Ранее в ОВД Октябрьского района Бишкека с заявлением обратилась 25-летняя жительница Сокулукского района Чуйской области с просьбой принять меры в отношении 33-летнего супруга. По словам женщины, ее муж в ночь с 17 на 18 ноября около полуночи, находясь дома, беспричинно нанес телесные повреждения ее несовершеннолетнему сыну, 2014 года рождения. Факт зарегистрировали в ОВД Октябрьского района по статье 75 Кодекса КР «О проступках». Далее материалы дела передали по территориальности в ОВД Сокулукского района. Начато досудебное производство. Позже мать ребенка простила супруга.