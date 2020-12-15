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Сюжет: Насилие над детьми

Избиение Рамазана. Сотрудников ОВД Сокулукского района наказали

Сотрудников ОВД Сокулукского района привлекли к дисциплинарной ответственности за то, что они прибыли на вызов об избиении шестилетнего Рамазана не вовремя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

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По итогам проверки за нарушение служебной дисциплины старшему инспектору дежурной части СОБ Сокулукского РОВД капитану милиции Д.Т. объявили выговор, а его помощнику, сержанту милиции Н.Н. вынесли предупреждение. Кроме того, вынесли предупреждение и инспектору по делам несовершеннолетних Новопавловского ПОМ Сокулукского РОВД, майору К.К.

Полное юридическое решение примут после заключения судебно-медицинской экспертизы.

Ранее адвокат избитого отчимом шестилетнего Рамазана Шердор Абдыкапаров написал заявление в Генеральную прокуратуру на руководство ОВД Сокулукского района.

Ранее в ОВД Октябрьского района Бишкека с заявлением обратилась 25-летняя жительница Сокулукского района Чуйской области с просьбой принять меры в отношении 33-летнего супруга. По словам женщины, ее муж в ночь с 17 на 18 ноября около полуночи, находясь дома, беспричинно нанес телесные повреждения ее несовершеннолетнему сыну, 2014 года рождения. Факт зарегистрировали в ОВД Октябрьского района по статье 75 Кодекса КР «О проступках». Далее материалы дела передали по территориальности в ОВД Сокулукского района. Начато досудебное производство. Позже мать ребенка простила супруга.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/176795/
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