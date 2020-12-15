Избиение Рамазана. Адвокат ребенка написал заявление на следователей

Адвокат шестилетнего Рамазана, которого избил отчим, Шердор Абдыкапаров написал заявление в Генеральную прокуратуру на руководство ОВД Сокулукского района. Об этом он сообщил 24.kg.

Фото 24.kg. Заявление в Генеральную прокуратуру на руководство ОВД Сокулукского района

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В заявлении юрист также попросил принять меры в отношении следователей ОВД и руководства Соцзащиты района.

«Дело в том, что Рамазана избили 17 ноября. В милицию обратились примерно в 00.00. Но реакции не было. Утром ребенка отвезли в Городскую детскую клиническую больницу № 3. Врачи, увидев избитого Рамазана, вызвали милицию, и дело передали в ОВД Сокулукского района. Однако никто на это не реагировал, заявление лежало шесть дней без внимания. После обращения в СМИ, они «проснулись» и переквалифировали дело на более тяжелую статью. Тогда и включилась соцзащита», — рассказал юрист.

Шердор Абдыкапаров считает, что представители вышеуказанных органов проявили халатность и безразличие к ребенку.

Ранее в ОВД Октябрьского района Бишкека с заявлением обратилась 25-летняя жительница Сокулукского района Чуйской области с просьбой принять меры в отношении 33-летнего супруга. По словам женщины, ее муж в ночь с 17 на 18 ноября около полуночи, находясь дома, беспричинно нанес телесные повреждения ее несовершеннолетнему сыну 2014 года рождения. Факт зарегистрировали в ОВД Октябрьского района по статье 75 Кодекса КР «О проступках». Далее материалы дела передали по территориальности в ОВД Сокулукского района. Начато досудебное производство. Позже мать ребенка простила супруга.