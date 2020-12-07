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Происшествия

В городе Ош забеременела 15-летняя девочка. У нее случился выкидыш

В Оше у 15-летней девочки произошел выкидыш. Об этом 24.kg сообщили в Ошском областном роддоме.

Уточняется, что подросток поступила 5 декабря. Плоду было 16-17 недель.

«Со слов матери, выкидыш произошел по дороге в роддом. Девочка поступила с кровотечением и плодом на руках. Ей оказали помощь, госпитализировали. Подросток сейчас под наблюдением врачей, ее состояние удовлетворительное, критической ситуации нет. Сама девочка ведет себя очень скрытно, не контактирует с врачами. Мы уведомили правоохранительные органы», — сказали редакции.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/175825/
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