В городе Ош забеременела 15-летняя девочка. У нее случился выкидыш

В Оше у 15-летней девочки произошел выкидыш. Об этом 24.kg сообщили в Ошском областном роддоме.

Уточняется, что подросток поступила 5 декабря. Плоду было 16-17 недель.

«Со слов матери, выкидыш произошел по дороге в роддом. Девочка поступила с кровотечением и плодом на руках. Ей оказали помощь, госпитализировали. Подросток сейчас под наблюдением врачей, ее состояние удовлетворительное, критической ситуации нет. Сама девочка ведет себя очень скрытно, не контактирует с врачами. Мы уведомили правоохранительные органы», — сказали редакции.