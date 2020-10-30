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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

ДТП с советником полпреда Таласа. Обвиняемому продлили меру пресечения

Советнику экс-полпреда Таласской области Марслатбеку Шералиеву, обвиняемому в ДТП со смертельным исходом, продлили содержание под стражей. Об этом 24.kg сообщили родственники погибшего Аската Асыкулова.

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По их данным, такое решение принял Таласский городской суд.

«Марслатбек Шерикулов будет содержаться под стражей до 1 декабря. Родственники Марслатбека Шералиева приходили к родным погибшего с предложением возместить материальный ущерб, но те отказались, поскольку хотят, чтобы виновник был наказан по закону. Два раза в суд вызывали на допрос эксперта, которая якобы выявила в крови Аската Асыкулова алкоголь, но она не явилась, ссылаясь на различные причины», — сообщили родные погибшего.

Напомним, 30 июля советник бывшего полпреда в Таласской области Марслатбек Шералиев сбил велосипедиста. Последний скончался в реанимации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171319/
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