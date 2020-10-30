ДТП с советником полпреда Таласа. Обвиняемому продлили меру пресечения

Советнику экс-полпреда Таласской области Марслатбеку Шералиеву, обвиняемому в ДТП со смертельным исходом, продлили содержание под стражей. Об этом 24.kg сообщили родственники погибшего Аската Асыкулова.
По их данным, такое решение принял Таласский городской суд.
«Марслатбек Шерикулов будет содержаться под стражей до 1 декабря. Родственники Марслатбека Шералиева приходили к родным погибшего с предложением возместить материальный ущерб, но те отказались, поскольку хотят, чтобы виновник был наказан по закону. Два раза в суд вызывали на допрос эксперта, которая якобы выявила в крови Аската Асыкулова алкоголь, но она не явилась, ссылаясь на различные причины», — сообщили родные погибшего.
Напомним, 30 июля советник бывшего полпреда в Таласской области Марслатбек Шералиев сбил велосипедиста. Последний скончался в реанимации.