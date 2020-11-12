В доме Тайырбека Сарпашева провели обыск

В Бишкеке в доме экс-вице-премьер-министра Тайырбека Сарпашева проведен обыск. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что обыск проводили сотрудники ГСБЭП в рамках возбужденного уголовного дела. Известно, что он причастен к коррупционной схеме, связанной с аффилированными лицами Максима Бакиева.

Ранее пресс-служба ГСБЭП сообщила о задержании судьи Межрайонного суда.

«В 2016 году отдельные лица создали устойчивую связь с должностными лицами аппарата президента, руководством ГРС, а также с отдельными судьями и работниками судебной системы, действуя в интересах ОсОО «Г.Э.», подделав судебные дела и решения, незаконно сняли арест с имущества, принадлежащего аффилированным лицам Максима Бакиева. По факту возбуждено уголовное дело по статье «Коррупция» УК КР. Задержан заведующий сектором по гражданским делам Бишкекского горсуда Ч.С. Также по подозрению в коррупции задержан судья Межрайонного суда столицы Ж.Н.», — заявили редакции.