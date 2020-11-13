Бывшего судью Межрайонного суда заключили под стражу

В Первомайском районном суде Бишкека рассмотрели меру пресечения в отношении бывшего судьи Межрайонного суда Жыргала Нурманбетова и заведующей сектором по гражданским делам Бишкекского горсуда Ч.С.

Читайте по теме В Бишкеке задержан экс-судья Межрайонного суда

Из собственных источников 24.kg стало известно, что Ч.С. избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Следователи ГСБЭП просили поместить ее под домашний арест.

Экс-судью заключили под стражу в СИЗО ГКНБ до окончания срока следствия.

Напомним, что в 2016 году отдельные лица создали устойчивую связь с должностными лицами аппарата президента, руководством ГРС, судьями и работниками судебной системы. Они, действуя в интересах ОсОО «Г.Э.», подделав судебные дела и решения, незаконно сняли арест с имущества, принадлежащего аффилированным лицам Максима Бакиева. По факту возбуждено уголовное дело по статье «Коррупция».

Известно, что по данному делу также проходит и экс-вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев. Он пока в статусе свидетеля.