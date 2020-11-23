В ГКНБ ответили на видеообращение приближенного Райымбека Матраимова

Обвинения в адрес руководства ГКНБ, озвученные главой Савайского айыл окмоту Мунарбеком Сайпидиновым, беспочвенны. Обыск в его доме проводился корректно и на законных основаниях. Никакого давления на него со стороны спецслужб не оказывается. Об этом сегодня сообщает пресс-центр ведомства.

«Глава Савайского айыл окмоту Сайпидинов сделал видеообращение, в котром обвинил сотрудников ГКНБ в грубом отношении к его близким родственникам и матери главы Сарайского айыл окмоту Замирбека Тургунбаева. Также Сайпидинов пожаловался на некоего Замира, который угрожал личным знакомством с председателем ГКНБ Ташиевым. ГКНБ заявляет, что сказанное Сайпидиновым не соответствует действительности, так как Камчыбек Ташиев лично не знаком ни с каким Замиром из Кара-Суйского района. В ходе обыскных мероприятий со стороны работников не было фактов грубого отношения к людям, находящимся дома. В свою очередь мать Тургунбаева доброжелательно отнеслась к сотрудникам ГКНБ, даже предложила угостить их чаем», — заявили в госкомитете.

Напомним, что 18 ноября сотрудники ГКНБ провели обыски в домах двух глав айыл окмоту Кара-Суйского района Ошской области. В рамках расследуемого уголовного дела, возбужденного по факту создания организованной преступной группы, был также опечатан рабочий кабинет главы Савайского айыл окмоту.

Отметим, что главу Савайского айыл окмоту Мунарбека Сайпидинова называют окул бала (названным сыном) экс-таможенника Райымбека Матраимова. После обысков он выступил с видеообращением к Камчыбеку Ташиеву, в котором пожаловался на гонения.