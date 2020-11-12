Два года назад Орто-Сайский рынок штрафовали за нарушения пожарной безопасности

Два года назад Госэкотехинспекция штрафовала администрацию и владельцев торговых точек Орто-Сайского рынка за нарушения правил пожарной безопасности. В 2018-м по итогам проверок халатное отношение к огню обошлось столичным субъектам предпринимательства в 70 тысяч сомов. Об этом сегодня сообщает пресс-служба Государственной инспекции по экологической и технической безопасности. С тех пор рынок не проверялся. Зимой прошлого года вышло запрещающее это распоряжение правительства.

«Согласно постановлению кабмина № 586 от 17 декабря 2018-го «О введении моратория на проведение проверок субъектов предпринимательства», в 2019 году не проводились плановые проверки субъектов предпринимательства. Межрегиональное управление ГИЭТБ Бишкека в соответствии с обращением о проведении рейдов УВД Октябрьского района, а также муниципальной администрации своевременно направило письма в Министерство экономики на согласование внеплановых проверок. Однако ведомство в их согласовании отказало. Якобы для проведения планируемых мероприятий было недостаточно оснований», — сообщили в Госэкотехинспекции.

В инспекции отмечают, что 18 сентября этого года они совместно с МЧС на территории Орто-Сайского рынка провели пожарно-тактические учения, по итогам которых был вновь выявлен целый ряд нарушений и недостатков. Из-за действуещего моратория не получилось выяснить, были ли эти нарушения устранены. Ближайшая проверка рынка, по словам специалистов, запланирована ими на начало 2021-го.

Напомним, что 9 ноября в столице на Орто-Сайском рынке вспыхнул крупный пожар, локализовать пламя которого сотрудникам МЧС удалось лишь к 2.16, а полностью потушить — к 5.00. Приблизительная площадь возгорания составила 1 тысячу 800 квадратных метров. По факту произошедшего милиция возбудила уголовное дело. В УВД Октябрьского района также отметили, что в управление по пожарному надзору Госэкотехинспекции они неоднократно направляли уведомления о многочисленных фактах нарушений противопожарной безопасности на территории рынка. В милиции не раз предлагали провести рейды и устранить нарушения.