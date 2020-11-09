15:30
USD 83.82
EUR 99.23
RUB 1.09
Происшествия

Торговцы Орто-Сайского рынка о возможных причинах и последствиях ночного пожара

В Бишкеке на Орто-Сайском рынке продолжают ликвидировать последствия ночного пожара. На месте работают сотрудники милиции. Официальную версию происшествия пока не озвучивают. Приблизительная площадь возгорания — 1 тысяча 800 квадратных метров.

Владельцы сгоревших торговых точек разбирают завалы и пытаются подсчитать ущерб.

«Ночью мне позвонил торговый агент, сказал, что в районе наших рядов что-то горит. Мы живем рядом. Быстро пришли. Здесь все горело. Все оцепили милиционеры и пожарные. Никого не подпускали. К нашим торговым точкам нас допустили лишь в пять часов утра, когда все потушили. У нас мелкооптовый магазин. Все сгорело дотла. Одних только продуктов на $20 тысяч», — говорит одна из пострадавших Эльмира Кочорова.

Женщина считает, что огонь мог вспыхнуть из-за ремонта, который накануне, по ее словам, проводили владельцы одной из торговых точек. Охрана рынка якобы видела, как те включали сварочный аппарат.

«Еще и пожарные машины не смогли вовремя подъехать к месту возгорания, потому что все подъезды перегорожены. Одна машина смогла поедъехать близко, и то воды в ней хватило всего на несколько минут. Пять часов тушили пожар! Да за это время можно было потушить весь город! Это и пожарных вина», — считает Эльмира Кочорова.

Минувшей ночью в Бишкеке на Орто-Сайском рынке вспыхнул крупный пожар, локализовать пламя которого сотрудникам МЧС удалось лишь к 02.16, а полностью потушить к пяти часам утра.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/172391/
просмотров: 2542
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке машина вылетела на тротуар, врезалась в придорожный столб и кафе
На окраине Балыкчи обнаружен тайник с оружием, взрывчаткой и наркотиками
Пожарные столкнулись с проблемой заезда на Орто-Сайский рынок
Немые свидетели преступлений. Чем занимается самая закрытая служба МВД
Видео тушения пожара на Орто-Сайском рынке опубликовало МЧС
Пожар на Орто-Сайском рынке. Жертв и пострадавших нет
На Орто-Сайском рынке ночью произошел крупный пожар
На Иссык-Куле на пожар выехала неисправная машина. Осудили начальника отдела МЧС
Безграничная власть. Поможет ли снесенный забор «Белому дому»
В Чаткальском районе перевал Кара-Буура закрыли до наступления весны
Популярные новости
Беременная 16-летняя девушка покончила с&nbsp;собой. Отца ребенка заключили в&nbsp;ИВС Беременная 16-летняя девушка покончила с собой. Отца ребенка заключили в ИВС
Бывшего судью Первомайского райсуда Бишкека водворили в&nbsp;СИЗО Бывшего судью Первомайского райсуда Бишкека водворили в СИЗО
В&nbsp;жилмассиве &laquo;Колмо&raquo; пьяный мужчина изнасиловал девушку. Подозреваемых задержали В жилмассиве «Колмо» пьяный мужчина изнасиловал девушку. Подозреваемых задержали
На&nbsp;Орто-Сайском рынке ночью произошел крупный пожар На Орто-Сайском рынке ночью произошел крупный пожар
Бизнес
Праздник футбола на&nbsp;турнире &laquo;Фан-Лига Кыргызстан-2020&raquo;. Чемпион&nbsp;&mdash; &laquo;Беловодск&raquo;! Праздник футбола на турнире «Фан-Лига Кыргызстан-2020». Чемпион — «Беловодск»!
Станцуй и&nbsp;выиграй классные призы в&nbsp;конкурсе от&nbsp;организации туризма Кореи Станцуй и выиграй классные призы в конкурсе от организации туризма Кореи
Специалисты O!Store: Мы&nbsp;живем в&nbsp;условиях новой реальности Специалисты O!Store: Мы живем в условиях новой реальности
Официальная позиция Beeline относительно перспектив на&nbsp;рынке Кыргызстана Официальная позиция Beeline относительно перспектив на рынке Кыргызстана
9 ноября, понедельник
15:24
В Мордовии местный житель убил кыргызстанца В Мордовии местный житель убил кыргызстанца
15:21
В Бишкеке машина вылетела на тротуар, врезалась в придорожный столб и кафе
15:17
Фракция «Кыргызстан» вновь требует проведения внеочередной сессии горкенеша
15:10
Праздник футбола на турнире «Фан-Лига Кыргызстан-2020». Чемпион — «Беловодск»!
15:01
У образовательной платформы iBilim.kg изменился веб-адрес