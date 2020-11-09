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Происшествия

По факту пожара на Орто-Сайском рынке возбуждено уголовное дело

По факту пожара, произошедшего минувшей ночью в Бишкеке на Орто-Сайском рынке, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Октябрьского района столицы.



«Вызов о случившемся поступил в милицию 9 ноября в 00.26. На место прибыла следственно-оперативная группа ГОМ-3. По предварительным данным, огонь возник в двухэтажном здании рынка, в котором расположены не только торговые павильоны, но и швейных цех, магазины и сеть быстрого питания», — говорится в сообщении.

Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье 210 («Уничтожение или повреждение чужого имущества») УК КР. Для определения причины возгорания назначена пожарно-техническая экспертиза.

В районном УВД также отметили, что ими в управление по пожарному надзору Госэкотехинспекции неоднократно направлялись уведомления о многочисленных фактах нарушений противопожарной безопасности на территории рынка. В милиции не раз предлагали провести рейды и устранить нарушения.

Минувшей ночью в Бишкеке на Орто-Сайском рынке вспыхнул крупный пожар, локализовать пламя которого сотрудникам МЧС удалось лишь к 02.16, а полностью потушить к пяти часам утра. Приблизительная площадь возгорания — 1 тысяча 800 квадратных метров.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/172416/
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