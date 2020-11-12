Самата Кылжыева задержали по делу о продаже радиочастот

В пресс-центре Госкомитета нацбезопасности официально подтвердили, что накануне задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ бывший руководитель аппарата правительства Самат Кылжыев.

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В ведомстве напомнили, что межведомственная следственно-оперативная группа Военной прокуратуры и АКС ГКНБ ведет досудебное производство по факту коррупции со стороны должностных лиц отдельных государственных органов при заключении сделки о купле-продаже радиочастот и переоформлении лицензии на их использование. В рамках этого дела и задержали экс-чиновника.

Отметим, что в минувшие выходные Самат Кылжыев сам обратился к Садыру Жапарову, Курманкулу Зулушеву и Камчыбеку Ташиеву с просьбой ускорить расследование дела о незаконной продаже радиочастот.

Скандал вокруг продажи радиочастот разгорелся в Кыргызстане в мае 2020 года. Депутаты Жогорку Кенеша заинтересовались продажей радиочастот. За пару дней до этого стало известно, что сразу несколько правоохранительных органов возбудили уголовные дела против бывшего руководства Госагентства связи и сотрудников ГКНБ.