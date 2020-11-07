Экс-рукап кабмина просит ускорить расследование дела по радиочастотам

Экс-руководитель аппарата правительства просит ускорить расследование дела по незаконному выделению радиочастот. Об этом говорится в официальном обращении Самата Кылжыева к и. о. президента Садыру Жапарову, генпрокурору Курманкулу Зулушеву и главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву.

Самат Кылжыев напомнил, что весной этого года на заседании Жогорку Кенеша один из депутатов заявил, что без проведения аукциона и переоформления лицензии компания-поставщик кабельного телевидения продала свои частоты сотовому оператору. Нардеп был уверен, что из-за сделки государству причинен многомиллиардный ущерб.

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«При этом он заявил, что действующий тогда премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев имеет отношение к делу, потому что меня вызывают на допросы в правоохранительные органы. Появились публикации в СМИ, что вызвало широкий общественный резонанс. Для обеспечения проведения следственных мероприятий и исключения каких-либо инсинуаций о возможности моего влияния на ход следствия, в июне я подал в отставку. Я в статусе свидетеля предоставил доказательства непричастности к этому делу», — отмечает Самат Кылжиев.

При этом он обращает внимание на тот факт, что с декабря 2019 года давал неоднократные поручения Госкомсвязи внести предложения по улучшению нормативно-правовой базы, регулирующей условия передачи права владения радиочастотами.

Госкомсвязи внес нужные поправки только через три месяца после переоформления лицензии оператора кабельного телевидения на сотового оператора.

«С самого начала оперативно-следственных мероприятий я не давал какой-либо публичной информации по данному вопросу, ожидая завершения следственных мероприятий и установления истинных виновников. Но прошло уже более полугода, а расследование до сих пор не завершается. В этой связи убедительно прошу вас дать поручение ускорить проведение следственных мероприятий», — заключил Самат Кылжыев.

Скандал вокруг продажи радиочастот последовал после того, как стало известно о возбуждении ряда уголовных дел. Обвинения предъявлены бывшему руководству Госагентства связи и сотрудникам ГКНБ.

По версии следствия, руководство Госагентства связи в сговоре с одним из сотовых операторов и ответственными лицами Госкомитета технологий и связи незаконно переоформило лицензию оператора в связи с изменением стандартов. В главном надзорном органе считают, что сделкой причинен значительный ущерб государству.