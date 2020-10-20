Сбившая двух подростков в Токмаке может отделаться условным сроком

Тридцатилетняя Жаныл Жумабаева, 20 июня совершившая в Токмаке пьяное ДТП со смертельным исходом, может отделаться условным сроком. Об этом
«В суде Жаныл Жумабаева отказалась признавать свою вину. Она сказала, что не была пьяной в момент ДТП. Я не увидела в ее глазах ни капли раскаяния. Подсудимая, сидя за решеткой, ведет себя раскрепощенно, постоянно смеется и переговаривается с конвоирами. Так, словно ничего страшного не произошло», — говорит она.
По словам потерпевшей, адвокат виновницы автонаезда сегодня делает все, чтобы его подзащитная ушла от наказания.
«Он подал ходатайство о том, чтобы Жаныл Жумабаеву приговорили к условному наказанию. Объяснил это тем, что она мать-одиночка, инвалид второй группы и у нее двое детей. Сказать, что мы, потерпевшие, были в шоке, — это ничего не сказать. Будучи пьяной без водительских прав, она села за руль, сбила наших парней, один из которых погиб, и теперь пытается уйти от ответа», — не скрывает возмущения Ирина Никульча.
Напомним, что 20 июня в Токмаке машина такси совершила автонаезд на двух стоявших на обочине подростков. Один из них — Андрей Никульча — впоследствии скончался. Виновница ДТП с места происшествия скрылась. Позже выяснилось, что за руль она села в алкогольном опьянении и не имея водительских прав. Дело рассматривается в Токмакском городском суде. Председательствующий на процессе — Асанбек Тойгонбаев.