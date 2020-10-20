Сбившая двух подростков в Токмаке может отделаться условным сроком

Тридцатилетняя Жаныл Жумабаева, 20 июня совершившая в Токмаке пьяное ДТП со смертельным исходом, может отделаться условным сроком. Об этом 24.kg сообщила мать погибшего Андрея Никульчи Ирина.

«В суде Жаныл Жумабаева отказалась признавать свою вину. Она сказала, что не была пьяной в момент ДТП. Я не увидела в ее глазах ни капли раскаяния. Подсудимая, сидя за решеткой, ведет себя раскрепощенно, постоянно смеется и переговаривается с конвоирами. Так, словно ничего страшного не произошло», — говорит она.

По словам потерпевшей, адвокат виновницы автонаезда сегодня делает все, чтобы его подзащитная ушла от наказания.

«Он подал ходатайство о том, чтобы Жаныл Жумабаеву приговорили к условному наказанию. Объяснил это тем, что она мать-одиночка, инвалид второй группы и у нее двое детей. Сказать, что мы, потерпевшие, были в шоке, — это ничего не сказать. Будучи пьяной без водительских прав, она села за руль, сбила наших парней, один из которых погиб, и теперь пытается уйти от ответа», — не скрывает возмущения Ирина Никульча.

Напомним, что 20 июня в Токмаке машина такси совершила автонаезд на двух стоявших на обочине подростков. Один из них — Андрей Никульча — впоследствии скончался. Виновница ДТП с места происшествия скрылась. Позже выяснилось, что за руль она села в алкогольном опьянении и не имея водительских прав. Дело рассматривается в Токмакском городском суде. Председательствующий на процессе — Асанбек Тойгонбаев.